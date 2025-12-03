 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干 Oversize 风风衣 - 黑/暗烟灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 女子速干 Oversize 风风衣

23% 折让

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干 Oversize 风风衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。腰部搭配隐藏式抽绳，可束紧版型，打造个性化贴合感，缔造舒适穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV3628-010

Nike 24.7 PerfectStretch

23% 折让

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 女子速干 Oversize 风风衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。腰部搭配隐藏式抽绳，可束紧版型，打造个性化贴合感，缔造舒适穿着感受。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 后身开衩设计，令你自如畅动

产品细节

  • 后领处设有经典挂环
  • 正面口袋
  • 按扣开襟设计
  • 正面两侧融入褶裥元素
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。袖管里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV3628-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。