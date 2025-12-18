 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤 - 浅土褐/浅铁矿石灰

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤

32% 折让

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，结合导湿速干技术，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。 


  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ0231-104

Nike 24.7 PerfectStretch

32% 折让

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干高腰九分裤采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，结合导湿速干技术，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。 

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弹性后腰采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 左髋搭配经典挂环设计
  • 侧缝口袋
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
  • 款式： HQ0231-104

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。