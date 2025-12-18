 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣 - 矿石灰/巴洛克棕

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣

18% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料搭载导湿速干技术，轻盈干爽；超宽松版型时尚利落，为你缔造充裕的活动空间和非凡舒适的穿着体验。 


  • 显示颜色： 矿石灰/巴洛克棕
  • 款式： HQ0237-004

Nike 24.7 PerfectStretch

18% 折让

Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料搭载导湿速干技术，轻盈干爽；超宽松版型时尚利落，为你缔造充裕的活动空间和非凡舒适的穿着体验。 

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观

产品细节

  • 后领设有经典挂环
  • 局部皱裥弹性袖口搭配按扣
  • 左侧胸部口袋设计
  • 下摆两侧开衩设计
  • 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 矿石灰/巴洛克棕
  • 款式： HQ0237-004

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。