Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风长袖上衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料搭载导湿速干技术，轻盈干爽；超宽松版型时尚利落，为你缔造充裕的活动空间和非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 矿石灰/巴洛克棕
- 款式： HQ0237-004
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 隐藏式按扣开襟设计，塑就简约外观
产品细节
- 后领设有经典挂环
- 局部皱裥弹性袖口搭配按扣
- 左侧胸部口袋设计
- 下摆两侧开衩设计
- 83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 矿石灰/巴洛克棕
- 款式： HQ0237-004
