Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风风衣
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风风衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。腰部搭配隐藏式抽绳，可束紧版型，打造个性化贴合感，缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： HV3628-104
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子速干 Oversize 风风衣采用 PerfectStretch 四向弹性精制面料，质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。腰部搭配隐藏式抽绳，可束紧版型，打造个性化贴合感，缔造舒适穿着感受。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 后身开衩设计，令你自如畅动
产品细节
- 后领处设有经典挂环
- 正面口袋
- 按扣开襟设计
- 正面两侧融入褶裥元素
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。袖管里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰
- 款式： HV3628-104
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
