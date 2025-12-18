Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧女子 Oversize 风速干全长拉链开襟夹克
11% 折让
PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子 Oversize 风速干全长拉链开襟夹克采用导湿速干技术，结合正面加大开口设计和网眼拼接里料，提升关键区域的透气性，塑就非凡舒适的穿着体验。配色 036 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。
- 显示颜色： 热情红/神秘红
- 款式： HJ0964-633
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 下摆后侧采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 后领处采用经典挂环设计
- 弹性袖口
- 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 可机洗
