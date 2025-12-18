 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子 Oversize 风速干全长拉链开襟夹克 - 热情红/神秘红

Nike 24.7 PerfectStretch

Dri-FIT 无界弹韧女子 Oversize 风速干全长拉链开襟夹克

11% 折让
热情红/神秘红
闪电灰/暗灰色

PerfectStretch 四向弹性精制面料质感轻盈，让你随时随地畅享舒适体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧女子 Oversize 风速干全长拉链开襟夹克采用导湿速干技术，结合正面加大开口设计和网眼拼接里料，提升关键区域的透气性，塑就非凡舒适的穿着体验。配色 036 为网球运动员阿曼达·阿尼西莫娃 (Amanda Anisimova)、艾玛·拉杜卡努 (Emma Raducanu) 同款。


  • 显示颜色： 热情红/神秘红
  • 款式： HJ0964-633

Nike 24.7 PerfectStretch

11% 折让

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 下摆后侧采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 后领处采用经典挂环设计
  • 弹性袖口
  • 面料：83% 聚酯纤维/17% 氨纶。 网眼布：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。