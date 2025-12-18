Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 无界弹韧男子速干防晒夹克
39% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 无界弹韧男子速干防晒夹克采用 PerfectStretch 面料，塑就专属贴合感，同时可导湿速干，堪称百搭实穿佳选。
- 显示颜色： 帆白/浅骨色
- 款式： IF2868-133
导湿速干技术
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适。
轻松舒适
衣袖采用符合人体工学的设计，贴合手臂自然线条，提升灵活性和舒适感。腋下拼接和孔眼设计，柔韧灵活，透气出众。
其他细节
该夹克共设三个拉链口袋，包括一个胸部口袋和两个插手口袋，便于储物
产品细节
- UPF 40+
- 全长拉链开襟设计
- 后领处设有经典挂环
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋（手心侧）/里料拼接：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 左侧衣袖饰有丝网印制品牌标志
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 袖口采用按扣扣合设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
