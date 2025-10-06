 
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子多口袋防晒速干长裤 - 帆白/帆白/浅骨色

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子多口袋防晒速干长裤采用 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/浅骨色
  • 款式： HQ6931-133

Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。 Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子多口袋防晒速干长裤采用 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。

干爽感受

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

多口袋设计

正面右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，可存放大部分手机。 正面左侧口袋内设网眼布口袋，便于存放随身小物件。 背面设有两个口袋，可收纳其他物品。

其他细节

  • 弹性腰部搭配腰带环，缔造舒适贴合感
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜

产品细节

  • 正面腰部左侧接缝处设有经典挂环
  • 腰带环
  • 面料：100% 聚酯纤维。 侧边口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
