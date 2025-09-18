Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子防晒速干直筒长裤采用直筒裤型与 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。

