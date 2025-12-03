Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT 男子防晒速干直筒长裤
33% 折让
Nike PerfectStretch 面料具备四向弹性和精致外观，塑就非凡舒适的日常穿着体验。Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT 男子防晒速干直筒长裤采用直筒裤型与 PerfectStretch 面料，提供充裕的储物空间，并添加挂环，便于悬挂收纳。
- 显示颜色： 浅军绿/黑/钢绿
- 款式： HQ6922-320
干爽感受
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
六口袋设计
正面右侧口袋内置隐藏式拉链口袋，可存放大部分手机。正面左侧口袋内设网眼布口袋，便于存放随身小物件。背面设有两个口袋，可收纳其他物品。
其他细节
- 弹性腰部搭配腰带环，缔造舒适贴合感
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 正面腰部左侧接缝处设有经典挂环
- 腰带环
- 拉链门襟搭配钩扣设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
