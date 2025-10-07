 
Nike 女子 V 领高尔夫无袖上衣 - 帆白/龙红/黑

Nike

女子 V 领高尔夫无袖上衣

35% 折让

Nike 女子 V 领高尔夫无袖上衣采用经典设计，略微裁短版型结合弹性包边下摆，革新演绎时尚风格。 珠地面料，让你在球场上畅享舒适体验。


  • 显示颜色： 帆白/龙红/黑
  • 款式： IH0940-133

其他细节

  • 加大袖窿设计，助你自如畅动，在挥杆时火力全开
  • 弹性包边下摆，有助稳固

产品细节

  • 背面上方饰有 Nike Golf 印花标志
  • 左下摆印有耐克勾标志
  • 70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 可机洗
