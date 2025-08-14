Nike A.C.E.
女子运动鞋
44% 折让
Nike A.C.E. 女子运动鞋融入美学设计，厚实舒适，展现时尚风采。刺绣细节与合成翻毛皮，增添点睛之笔；鞋口搭配柔软里料，营造舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/灰石板蓝/湖蓝/帆白
- 款式： FV2485-106
其他细节
- 合成材质鞋面融入打孔设计，经久耐穿，透气贴合
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 加垫鞋口
- 泡绵中底
- 显示颜色： 帆白/灰石板蓝/湖蓝/帆白
- 款式： FV2485-106
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
