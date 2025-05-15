Nike Academy
大童拒水足球运动裤
¥289¥36921% 折让
穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童足球运动裤，继续精进，让球技跃升新层级。小腿部位采用不易撕裂面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ3722-010
Nike Academy
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穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童足球运动裤，继续精进，让球技跃升新层级。小腿部位采用不易撕裂面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 网眼布里料，缔造出众舒适性
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维侧边口袋设计刺绣耐克勾勾标志可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ3722-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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