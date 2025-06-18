Nike Academy
大童拒水连帽足球运动上衣
¥369
穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童连帽足球运动上衣，继续精进，让球技跃升新层级。采用不易撕裂梭织面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。
- 显示颜色： 尘光子色/活力宝蓝
- 款式： HJ3826-025
Nike Academy
¥369
穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童连帽足球运动上衣，继续精进，让球技跃升新层级。采用不易撕裂梭织面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。
其他细节
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 不易撕裂梭织面料，轻盈舒适
- 领口拉链开襟设计，拉上拉链可提升包覆效果，拉开拉链营造出色透气性
- 网眼布里料，提升舒适性
- 正面口袋，可供收纳随身物品
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 尘光子色/活力宝蓝
- 款式： HJ3826-025
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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