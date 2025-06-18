 

Nike Academy

大童拒水连帽足球运动上衣

¥369
尘光子色/活力宝蓝
黑/黑

穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童连帽足球运动上衣，继续精进，让球技跃升新层级。采用不易撕裂梭织面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。


  • 显示颜色： 尘光子色/活力宝蓝
  • 款式： HJ3826-025

Nike Academy

¥369

穿上这款面料经拒水处理的 Nike Academy 大童连帽足球运动上衣，继续精进，让球技跃升新层级。采用不易撕裂梭织面料，经久耐穿；结合网眼布里料，助你在磨练球技时保持舒适。

其他细节

  • 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 不易撕裂梭织面料，轻盈舒适
  • 领口拉链开襟设计，拉上拉链可提升包覆效果，拉开拉链营造出色透气性
  • 网眼布里料，提升舒适性
  • 正面口袋，可供收纳随身物品

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 弹性袖口
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 尘光子色/活力宝蓝
  • 款式： HJ3826-025

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