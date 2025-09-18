Nike Academy
足球健身包
20% 折让
Nike Academy 足球健身包采用轻盈设计，搭配抽绳封口，方便在出行途中快速存取物品。拉链前袋，便于单独收纳小物件。
- 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
- 款式： DA5435-425
便捷储物，装备专属
Nike Academy 足球健身包采用轻盈设计，搭配抽绳封口，方便在出行途中快速存取物品。拉链前袋，便于单独收纳小物件。
其他细节
- 梭织材料，轻盈耐用
- 主袋收紧设计，方便存取装备
- 正面下部设有网眼布拼接设计，营造出色透气性
- 正面拉链口袋，令基本装备触手可及
产品细节
- 尺寸：50 x 36 x 6 厘米
- 容积：约 18 升
- 克重：约 207 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
- 款式： DA5435-425
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
