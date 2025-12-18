Nike Academy
足球鞋包
售罄：
此配色当前无货
Nike Academy 足球鞋包专为足球鞋和小型基本装备匠心设计。鞋包含有 2 个拉链口袋和 1 个提环，可以随提随走。
- 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
- 款式： DC2648-425
便捷收纳体验，日常出行佳选
其他细节
- 2 个拉链口袋，便于你取用运动鞋和日常物品
- 耐用材料，适合日常使用
- 侧边提环设计，方便携带
产品细节
- 尺寸：35 x 15 x 19 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
