Nike Academy 25 男子夹克采用轻盈梭织聚酯纤维面料，搭配全长拉链开襟设计，可轻松叠搭圆领上衣、连帽衫或T恤，舒适百搭。拉链口袋方便你收纳现金、钥匙或卡片等随身小物；风帽设计，舒适包覆，让你无论是外出跑步，还是在场上演练战术，都能随时投入——因为，比赛从不暂停。

