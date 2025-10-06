Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球上衣
46% 折让
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球上衣质感轻盈，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。背面和侧边采用网眼布拼接，提升透气性。
- 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
- 款式： HJ3716-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 网眼拼接，提升关键区域的透气性
产品细节
