Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球短裤
¥89¥14940% 折让
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球短裤质感轻盈，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。侧边网眼拼接，提升透气性；内接缝设计，塑就出众包覆效果。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色
- 款式： HJ3718-480
Nike Academy
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Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球短裤质感轻盈，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。侧边网眼拼接，提升透气性；内接缝设计，塑就出众包覆效果。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
- 侧边网眼拼接，提升透气性
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 刺绣耐克勾勾轮廓标志
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/游戏宝蓝/白色
- 款式： HJ3718-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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