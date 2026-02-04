Nike Academy
Dri-FIT 大童速干足球运动裤
10% 折让
Nike Academy Dri-FIT 大童速干足球运动裤质感轻盈，采用 Dri-FIT 导湿速干技术和网眼侧拼接设计，助你在比赛和磨练球技时畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ3711-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 网眼侧拼接设计，带来透气感受
- 裤腿上部添加网眼布拼接里料，裤腿下部则采用顺滑轻盈的塔夫绸里料
产品细节
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 侧边拉链口袋
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾轮廓标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
