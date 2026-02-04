 
Nike Academy Dri-FIT 大童速干长袖 1/4 拉链开襟足球训练上衣 - 黑/黑/白色

Nike Academy

Dri-FIT 大童速干长袖 1/4 拉链开襟足球训练上衣

10% 折让

穿上 Nike Academy Dri-FIT 大童速干长袖 1/4 拉链开襟足球训练上衣，继续精进，让球技跃升新层级。 柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在磨练球技时保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HJ3721-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 拇指孔设计，提升包覆效果，可在运动时稳固衣袖
  • 网眼布侧拼接设计，提升透气性
  • 1/4 拉链开襟设计，拉上拉链可提升包覆效果，拉开拉链营造出色透气性

产品细节

  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 刺绣耐克勾勾轮廓标志
  • 可机洗
