 
Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干足球上衣 - 黑/黑/淡象牙白/淡象牙白

Nike Academy+

Dri-FIT 男子速干足球上衣

30% 折让

Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干足球上衣从复古足球夹克汲取设计灵感，搭载导湿速干技术，是球场内外的理想叠搭佳选。 透气网眼拼接，为关键部位提供出色透气性。


  • 显示颜色： 黑/黑/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： HJ4238-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 网眼拼接，提升关键区域的透气性

产品细节

  • 弹性袖口和下摆
  • 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
