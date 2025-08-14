Nike Academy+
Dri-FIT 男子速干足球上衣
30% 折让
Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干足球上衣从复古足球夹克汲取设计灵感，搭载导湿速干技术，是球场内外的理想叠搭佳选。 透气网眼拼接，为关键部位提供出色透气性。
- 显示颜色： 黑/黑/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： HJ4238-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 网眼拼接，提升关键区域的透气性
产品细节
- 弹性袖口和下摆
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
