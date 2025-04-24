Nike Academy+

¥499

Nike Academy+ Dri-FIT 男子速干足球上衣从复古足球夹克汲取设计灵感，搭载导湿速干技术，是球场内外的理想叠搭佳选。透气网眼拼接，为关键部位提供出色透气性。

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