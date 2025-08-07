Nike Academy
Dri-FIT 男子速干足球长裤
14% 折让
Nike Academy Dri-FIT 男子速干足球长裤专为足球训练打造，采用轻盈梭织面料，可导湿速干，缔造心无旁骛的比赛体验。 标准版型结合侧边网眼拼接和拉链口袋，营造无拘感受。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： HJ3781-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 梭织面料，轻盈顺滑
- 弹性腰部搭配抽绳，实现稳固贴合的穿着感受
产品细节
- 弹性裤管口
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
