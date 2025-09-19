Nike Academy Team
双肩包
25% 折让
就算天气不佳，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DV0761-011
Nike Academy Team
25% 折让
就算天气不佳，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。
其他细节
- 右侧口袋搭配魔术贴粘扣，可收纳包罩
- 大号主袋，便于存放随行物品
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：48 x 33 x 17 厘米
- 容积：约 27 升
- 重量：约 540 克
- 面料/里料：织物
- 加长拉链头
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： DV0761-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。