就算天气不佳，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，提升包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。

显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑

款式： DV0761-425