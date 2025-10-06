 
Nike Academy Team 双肩包 - 浅宝石蓝/亮深红/黑

Nike Academy Team

双肩包

34% 折让

就算天气不佳，你也依然能坚持训练。Nike Academy Team 双肩包可以放在地面或挂在栅栏上，还可用正面口袋收纳球类装备，助你应对不太理想的比赛和训练条件。包罩搭载 Nike Storm-FIT 技术，增加包覆效果；包身融入网眼布拼接，助力乐享晴好天气。


  • 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
  • 款式： DV0761-425

其他细节

  • 右侧口袋搭配魔术贴粘扣，可收纳包罩
  • 大号主袋，便于存放随行物品
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：48 x 33 x 17 厘米
  • 容积：约 27 升
  • 重量：约 540 克
  • 面料/里料：织物
  • 加长拉链头
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 浅宝石蓝/亮深红/黑
  • 款式： DV0761-425

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。