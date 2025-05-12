Nike Academy Team
足球行李包
¥239¥26911% 折让
Nike Academy Team 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。设有多个隔层，便于收纳足球、球鞋和衣服；可调节肩带设计，便于舒适携背装备，助你轻松出行。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU8090-010
Nike Academy Team
¥239¥26911% 折让
赛场内外，便捷储物
Nike Academy Team 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。设有多个隔层，便于收纳足球、球鞋和衣服；可调节肩带设计，便于舒适携背装备，助你轻松出行。
其他细节
- 主袋设计，为球类和其他物品提供充裕的收纳空间
- 底部拉链干/湿隔层设计，确保装备整洁有序
- 提手和肩带设计，便于舒适携背装备
- 小号内置口袋和拉链外置口袋，可供存放小型物品
产品细节
- 尺寸：64 x 30 x 31 厘米
- 容积：约 49 升
- 重量：约 703 克
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU8090-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。