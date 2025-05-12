 

Nike Academy Team

足球行李包

¥239¥26911% 折让

Nike Academy Team 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。设有多个隔层，便于收纳足球、球鞋和衣服；可调节肩带设计，便于舒适携背装备，助你轻松出行。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CU8090-010

Nike Academy Team

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赛场内外，便捷储物

Nike Academy Team 足球行李包采用耐用设计，缔造井然有序的收纳体验。设有多个隔层，便于收纳足球、球鞋和衣服；可调节肩带设计，便于舒适携背装备，助你轻松出行。

其他细节

  • 主袋设计，为球类和其他物品提供充裕的收纳空间
  • 底部拉链干/湿隔层设计，确保装备整洁有序
  • 提手和肩带设计，便于舒适携背装备
  • 小号内置口袋和拉链外置口袋，可供存放小型物品

产品细节

  • 尺寸：64 x 30 x 31 厘米
  • 容积：约 49 升
  • 重量：约 703 克
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： CU8090-010

免费配送和退换货

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更多信息

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