 
Nike Academy Therma-FIT 大童加绒足球手套（1 副） - 黑/黑/白色

Nike Academy

Therma-FIT 大童加绒足球手套（1 副）

10% 折让

面对冷天，无需放慢步伐。 Nike Academy Therma-FIT 大童加绒足球手套（1 副）采用 Therma-FIT 技术，令双手保持温暖；柔韧手套口，稳固贴合，帮助锁住热量。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HF0547-011

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 手掌部位融入硅胶纹理，提升抓握表现

产品细节

  •  
  •  
  • 手洗
  •  
