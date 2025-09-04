 
Nike Academy Total 90 足球 - 黄色/蓝色/黑

Nike Academy Total 90

足球

¥249
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Total 90 系列强势回归。 Nike Academy Total 90 足球采用全新 OmniSculpt 技术，缔造稳定飞行轨迹和出色触球感；巧搭 Total 90 细节，再现 21 世纪早期的出众风采。


  • 显示颜色： 黄色/蓝色/黑
  • 款式： IH7531-710

Nike Academy Total 90

¥249

Total 90 系列强势回归。 Nike Academy Total 90 足球采用全新 OmniSculpt 技术，缔造稳定飞行轨迹和出色触球感；巧搭 Total 90 细节，再现 21 世纪早期的出众风采。

设计揭秘：Total 90

Total 90 系列起初旨在助力球员在整场 90 分钟的比赛中发挥出色表现，后来成为 21 世纪初的一大经典系列。 该版本延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。

Nike OmniSculpt 技术

球皮表面采用模压凹槽设计，有助实现准确的飞行轨迹。

产品细节

  • 面层材质：橡胶/聚酯纤维/合成革/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 黄色/蓝色/黑
  • 款式： IH7531-710

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。