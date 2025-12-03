Nike Ace
Dri-FIT 速干遮阳帽
41% 折让
Nike Ace Dri-FIT 速干遮阳帽采用导湿速干面料，在温暖的天气中，助你在球场保持干爽舒适。
- 显示颜色： 大学红/煤黑/白色
- 款式： HJ3689-657
其他细节
- Ace 遮阳帽均采用匠心设计，在需要时提供出众遮阳效果
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 聚酯纤维混纺梭织面料，轻盈耐用
- 背面魔术贴粘扣式固定带设计，可供轻松调节松紧度，塑就出众贴合感
产品细节
- 汗带
- 面料/汗带：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 必要时用湿布清洁
- 显示颜色： 大学红/煤黑/白色
- 款式： HJ3689-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
