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Nike Ace Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽 - 灰紫/煤黑/白色

Nike Ace

Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽

¥199
灰紫/煤黑/白色
白色/煤黑/黑
氢蓝/煤黑/白色

Nike Ace Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽从复古设计中汲取灵感，采用宽大的帽檐设计，让你在球场上轻松遮阳。戴上它，在天气好到让人忍不住冲击低杆的日子里，依然保持专注。


  • 显示颜色： 灰紫/煤黑/白色
  • 款式： II1298-019

Nike Ace

¥199

Nike Ace Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽从复古设计中汲取灵感，采用宽大的帽檐设计，让你在球场上轻松遮阳。戴上它，在天气好到让人忍不住冲击低杆的日子里，依然保持专注。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 宽大帽檐
  • 后侧可调式魔术贴粘扣固定带设计
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶 
  • 手洗
  • 显示颜色： 灰紫/煤黑/白色
  • 款式： II1298-019

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