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Nike Ace
Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽
¥199
Nike Ace Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽从复古设计中汲取灵感，采用宽大的帽檐设计，让你在球场上轻松遮阳。戴上它，在天气好到让人忍不住冲击低杆的日子里，依然保持专注。
- 显示颜色： 灰紫/煤黑/白色
- 款式： II1298-019
Nike Ace
¥199
Nike Ace Dri-FIT 高尔夫速干遮阳帽从复古设计中汲取灵感，采用宽大的帽檐设计，让你在球场上轻松遮阳。戴上它，在天气好到让人忍不住冲击低杆的日子里，依然保持专注。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 宽大帽檐
- 后侧可调式魔术贴粘扣固定带设计
- 刺绣耐克勾标志
- 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶
- 手洗
- 显示颜色： 灰紫/煤黑/白色
- 款式： II1298-019
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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