Nike

Ace Your Game 幼童印花T恤和针织短裤套装

¥299

Nike Ace Your Game 幼童套装采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，轻盈柔软，助孩子在比赛中大放异彩。 T恤采用经典短袖与圆领设计，易于穿脱；配套短裤采用弹性腰部，舒适贴合，令孩子自如畅动、尽情玩耍。

  • 显示颜色： 浅烟灰
  • 款式： II2559-077

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