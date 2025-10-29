 
Nike ACG 大童机能风马甲 - 黑/黑/黑/山峰白

Nike ACG

大童机能风马甲

¥599

售罄：

此配色当前无货

整装出发，开启冒险征程！Nike ACG 大童机能风马甲采用多口袋设计，可安全收纳零食等基本物品以及你在途中发现的宝贝，助你畅享探索乐趣。该款马甲不仅轻盈耐穿，而且还配有后身大口袋，专为存放水袋设计，助你在烈日下徒步或步行时轻松补充水分。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/山峰白
  • 款式： FB1303-010

经久耐穿

该款马甲采用梭织面料，舒适耐穿。

拉链设计

全长拉链开襟设计，便于穿脱。

多个口袋

衣身上方设有两个口袋，下方四个口袋，结合两个大号拉链口袋，为玩具、基本物品以及你发现的宝贝提供充裕存储空间。后身大口袋可收纳水袋。

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
