Nike ACG
大童短裤
33% 折让
Nike ACG 大童短裤采用耐穿梭织面料结合宽松版型设计，助你解锁隐藏惊喜，开启探险之旅。该短裤可在浸湿后显现整版 ACG 图案，助你轻松往返于小径和湖边。
- 显示颜色： 暗赤褐/月亮铜
- 款式： FB1302-246
其他细节
- 弹性腰部设计，塑就舒适贴合感
- 侧边和后身口袋添加网眼布里料，便于随身收纳基本小物件
- 梭织锦纶面料轻盈耐穿，可在浸湿后显现整版 ACG 图案
产品细节
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
