 
Nike ACG 大童短裤 - 暗赤褐/月亮铜

Nike ACG

大童短裤

33% 折让

Nike ACG 大童短裤采用耐穿梭织面料结合宽松版型设计，助你解锁隐藏惊喜，开启探险之旅。该短裤可在浸湿后显现整版 ACG 图案，助你轻松往返于小径和湖边。


  • 显示颜色： 暗赤褐/月亮铜
  • 款式： FB1302-246

其他细节

  • 弹性腰部设计，塑就舒适贴合感
  • 侧边和后身口袋添加网眼布里料，便于随身收纳基本小物件
  • 梭织锦纶面料轻盈耐穿，可在浸湿后显现整版 ACG 图案

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 暗赤褐/月亮铜
  • 款式： FB1302-246

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

