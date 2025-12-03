Nike ACG 大童长袖华夫格上衣的设计灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园独木舟露营之旅中所看到的动植物。 采用宽松版型结合华夫格面料，增添纹理质感。

Nike ACG 大童长袖华夫格上衣的设计灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园独木舟露营之旅中所看到的动植物。 采用宽松版型结合华夫格面料，增添纹理质感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。