Nike ACG
大童长袖华夫格上衣
11% 折让
Nike ACG 大童长袖华夫格上衣的设计灵感源自 Nike 团队在西得克萨斯大本德国家公园独木舟露营之旅中所看到的动植物。 采用宽松版型结合华夫格面料，增添纹理质感。
- 显示颜色： 闪电蓝/山峰白
- 款式： HQ9593-437
其他细节
- 华夫格面料搭配企领设计，帮助提升包覆效果，彰显复古户外风格
- 衣身采用宽松设计，营造休闲风范
- ACG 标志经过日晒，即可在暗处发光，尽显趣味风范
产品细节
- 65% 聚酯纤维/35% 棉
- 罗纹袖口和衣领
- 后身下摆右侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
