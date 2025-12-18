Nike ACG
女子速干长袖修身运动上衣
¥549
Nike ACG 女子速干长袖修身运动上衣搭载导湿速干技术，助你保持干爽。采用柔软弹性面料，无论是单穿还是叠穿，皆可缔造舒适感受。
- 显示颜色： 浆果红/黑曜石色/安全橙/黑
- 款式： IO0231-505
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
舒适叠搭
这款舒适的修身运动上衣可单穿，也可在天气转凉时搭配中间层和外层衣物穿着。
匠心细节
拇指孔设计，帮助稳固衣袖。
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：74% 聚酯纤维/18% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
- 腋下网眼拼接
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
