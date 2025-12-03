 
Nike ACG 女子高腰防晒速干长裤 - 马拉喀什橙/明亮紫/黑/山峰白

Nike ACG

女子高腰防晒速干长裤

30% 折让

Nike ACG 女子高腰防晒速干长裤采用宽松版型和轻盈的防紫外线面料，为你的冒险之旅缔造舒适感受和出众包覆效果。


  • 显示颜色： 马拉喀什橙/明亮紫/黑/山峰白
  • 款式： FV7320-833

Nike ACG

30% 折让

Nike ACG 女子高腰防晒速干长裤采用宽松版型和轻盈的防紫外线面料，为你的冒险之旅缔造舒适感受和出众包覆效果。

自然环境实测，灵感源自阿拉斯加州

为汲取设计灵感和深刻见解，ACG 团队深入阿拉斯加州的严寒世界，穿梭于冰封河流、浓雾和冰川之间。这段旅程让他们明确了需求，打造出一款既百搭又舒适的长裤。

舒适贴合

弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感。裤管口松紧抽绳设计，可轻松调整造型。

安心收纳

两个拉链插手口袋和一个按扣式后袋，提供充裕收纳空间。经典 ACG 三角形钩环，便于固定钥匙。

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 后腰下方绣有耐克勾勾标志
  • 正面饰有刺绣 ACG 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 马拉喀什橙/明亮紫/黑/山峰白
  • 款式： FV7320-833

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。