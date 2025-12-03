Nike ACG
户外舒适速干中筒运动袜（1 双）
20% 折让
Nike ACG 户外舒适速干中筒运动袜（1 双）采用羊毛混纺面料，导湿速干且透气出众，令双足保持干爽；袜底和袜筒采用加厚设计，营造非凡舒适体验。
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰
- 款式： DV5465-101
Nike ACG
透气舒适
疏松针织设计经过匠心排布，透气出众。
稳固贴合
稳固袜口设计，有助应对运动袜从腿部滑落。
产品细节
- 脚面整体：聚酯纤维/羊毛/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
