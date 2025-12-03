 
Nike ACG 户外舒适速干中筒运动袜（1 双） - 山峰白/浅烟灰

Nike ACG

户外舒适速干中筒运动袜（1 双）

20% 折让

Nike ACG 户外舒适速干中筒运动袜（1 双）采用羊毛混纺面料，导湿速干且透气出众，令双足保持干爽；袜底和袜筒采用加厚设计，营造非凡舒适体验。


  • 显示颜色： 山峰白/浅烟灰
  • 款式： DV5465-101

透气舒适

疏松针织设计经过匠心排布，透气出众。

稳固贴合

稳固袜口设计，有助应对运动袜从腿部滑落。

产品细节

  • 脚面整体：聚酯纤维/羊毛/氨纶
  • 可机洗
