Nike ACG
男子加绒圆领上衣
¥1,099
想要轻盈又温暖的上衣？你找到了。Nike ACG 男子加绒圆领上衣采用 Polartec® 面料，结合疏松结构，柔软而舒适。不穿时可将其收纳至随附的洗衣袋中，便于轻松携带。
- 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰/山峰白
- 款式： IH1446-010
温暖舒适
弹性 Polartec® 面料，轻盈温暖，柔软亲肤。
叠搭设计，适应气候
这款中间层上衣采用宽松版型，可内搭打底服，亦可外搭夹克。袖口内置拇指孔，有助稳固袖管。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 宽松版型
- 刺绣 ACG、POLARTEC® 和耐克勾勾标志
- 内置拇指孔
- 弹性包边下摆和袖口
- 可机洗（需放入洗衣袋中洗涤）
