 
Nike ACG 男子徒步短裤 - 热情红/浅黄褐/山峰白

Nike ACG

男子徒步短裤

19% 折让

Nike ACG 男子徒步短裤富有弹性，助你随时开启户外探索之旅。 臀部和大腿部位采用宽松设计，营造充裕活动空间，助你自如畅动。 灵活胯下拼接设计，助你畅动无拘，轻松驾驭崎岖路况。


  • 显示颜色： 热情红/浅黄褐/山峰白
  • 款式： FN2431-633

Nike ACG

19% 折让

Nike ACG 男子徒步短裤富有弹性，助你随时开启户外探索之旅。 臀部和大腿部位采用宽松设计，营造充裕活动空间，助你自如畅动。 灵活胯下拼接设计，助你畅动无拘，轻松驾驭崎岖路况。

其他细节

  • 梭织面料富有弹性，助你自如畅动
  • 实用拉链口袋，帮助安全存储越野基本物品
  • 双腿内侧采用灵活胯下拼接设计，可在蹲下或坐下时提供充裕空间
  • 轻盈织带腰带搭配快速脱卸钩扣设计，可供自主调节贴合效果

产品细节

  • 后身拉链口袋
  • 腰部右侧挂环搭配 ACG 钩环
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 热情红/浅黄褐/山峰白
  • 款式： FN2431-633

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。