Nike ACG
男子拉链可拆式两穿越野长裤
20% 折让
Nike ACG 男子拉链可拆式越野长裤采用匠心设计，可随心叠搭，助你从容应对不同活动。结实梭织面料，即使面对陡峭坡道，亦可缔造舒适感受。
- 显示颜色： 橄榄绿/浅土褐/山峰白
- 款式： DX6647-276
经久耐穿
不易撕裂梭织面料，质感顺滑，结实耐穿。
拉链开合
天气变幻莫测，长裤也可以轻松“变形”。采用拉链可拆式设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。拉开拉链拆下裤筒下部，整装待发，说走就走。
贴合剪裁，专为畅动设计
标准版型，塑就休闲舒适感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配织带腰带和 G 形钩扣，为关键部位打造便于调节的舒适感受
- 拉链插手口袋结合后身按扣口袋，便于安全存放越野基本物品
- 腰部右侧挂环上配有 ACG 钩环，便于轻松挂放钥匙和安全物品
产品细节
- 裤管口设有弹性抽绳
- 拉链门襟设计
- 面料：95% 锦纶/5% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
