 
Nike ACG 男子拉链可拆式两穿越野长裤 - 橄榄绿/浅土褐/山峰白

Nike ACG

男子拉链可拆式两穿越野长裤

12% 折让

Nike ACG 男子拉链可拆式越野长裤采用匠心设计，可随心叠搭，助你从容应对不同活动。结实梭织面料，即使面对陡峭坡道，亦可缔造舒适感受。


  • 显示颜色： 橄榄绿/浅土褐/山峰白
  • 款式： DX6647-276

经久耐穿

不易撕裂梭织面料，质感顺滑，结实耐穿。

拉链开合

天气变幻莫测，长裤也可以轻松“变形”。采用拉链可拆式设计，助你轻松变换风格，随心调节包覆效果。拉开拉链拆下裤筒下部，整装待发，说走就走。

贴合剪裁，专为畅动设计

标准版型，塑就休闲舒适感受。

其他细节

  • 弹性腰部搭配织带腰带和 G 形钩扣，为关键部位打造便于调节的舒适感受
  • 拉链插手口袋结合后身按扣口袋，便于安全存放越野基本物品
  • 腰部右侧挂环上配有 ACG 钩环，便于轻松挂放钥匙和安全物品

产品细节

  • 裤管口设有弹性抽绳
  • 拉链门襟设计
  • 面料：95% 锦纶/5% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
