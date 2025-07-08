Nike ACG
男子拒水防晒徒步长裤
21% 折让
Nike ACG 男子拒水防晒徒步长裤堪称百搭实穿佳选。轻盈面料可抵御紫外线，搭配拉链口袋，打造出色包覆效果，助你畅享户外冒险。耐穿拒水面料，有助在潮湿天气抵御雨水。
- 显示颜色： 烟灰
- 款式： IF0370-084
Nike ACG
21% 折让
Nike ACG 男子拒水防晒徒步长裤堪称百搭实穿佳选。轻盈面料可抵御紫外线，搭配拉链口袋，打造出色包覆效果，助你畅享户外冒险。耐穿拒水面料，有助在潮湿天气抵御雨水。
其他细节
- 膝盖部位采用加固缝线搭配贴片，塑就出众耐穿性
- 胯下拼接设计，助力灵活畅动
产品细节
- UPF 40+
- 弹性腰部搭配织带腰带和快速脱卸钩扣设计
- 正面拉链门襟配有按扣
- 防紫外线
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 左侧饰有 ACG 刺绣标志
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 烟灰
- 款式： IF0370-084
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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