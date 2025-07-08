 
Nike ACG 男子拒水防晒徒步长裤 - 烟灰

Nike ACG

男子拒水防晒徒步长裤

21% 折让

Nike ACG 男子拒水防晒徒步长裤堪称百搭实穿佳选。轻盈面料可抵御紫外线，搭配拉链口袋，打造出色包覆效果，助你畅享户外冒险。耐穿拒水面料，有助在潮湿天气抵御雨水。


  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IF0370-084

Nike ACG

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Nike ACG 男子拒水防晒徒步长裤堪称百搭实穿佳选。轻盈面料可抵御紫外线，搭配拉链口袋，打造出色包覆效果，助你畅享户外冒险。耐穿拒水面料，有助在潮湿天气抵御雨水。

其他细节

  • 膝盖部位采用加固缝线搭配贴片，塑就出众耐穿性
  • 胯下拼接设计，助力灵活畅动

产品细节

  • UPF 40+
  • 弹性腰部搭配织带腰带和快速脱卸钩扣设计
  • 正面拉链门襟配有按扣
  • 防紫外线
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 左侧饰有 ACG 刺绣标志
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰
  • 款式： IF0370-084

尺寸与尺码

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