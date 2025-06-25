Nike ACG
男子速干T恤
¥399
Nike ACG 男子速干T恤的设计灵感源自团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅中看到的仙人掌。厚实导湿速干面料垂坠挺括，富有结构感。
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： HV1293-229
Nike ACG
¥399
Nike ACG 男子速干T恤的设计灵感源自团队在西得克萨斯大本德国家公园的独木舟露营之旅中看到的仙人掌。厚实导湿速干面料垂坠挺括，富有结构感。
其他细节
- 轻盈面料，可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 衣身采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 罗纹衣领
- 63% 聚酯纤维/37% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其
- 款式： HV1293-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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