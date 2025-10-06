Nike ACG
男子防晒拒水徒步长裤
12% 折让
Nike ACG 男子防晒拒水徒步长裤专为日常探险而设计，百搭实穿，无论是挑战崎岖山间地形还是清晨在街头漫步，皆可轻松驾驭。标准版型，搭配直筒剪裁，适合日常休闲穿着。防紫外线面料结合轻盈弹性设计，塑就理想穿搭单品。
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FN2451-010
Nike ACG
12% 折让
Nike ACG 男子防晒拒水徒步长裤专为日常探险而设计，百搭实穿，无论是挑战崎岖山间地形还是清晨在街头漫步，皆可轻松驾驭。标准版型，搭配直筒剪裁，适合日常休闲穿着。防紫外线面料结合轻盈弹性设计，塑就理想穿搭单品。
拒水面料，弹力出众
梭织面料具有弹性，助你自如畅动。拒水处理，有助在潮湿天气抵御雨水。
轻松可调
弹性腰部搭配织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可供自由调节贴合感。腰部挂环可用于悬挂钩环。
其他细节
- 拉链口袋可安全存储小物件
- 膝盖部位搭配加固设计，经久耐穿
- 胯下拼接设计，实现运动灵活性
- 加固缝线设计，塑就额外支撑力
产品细节
- UPF 40+
- 左侧饰有 ACG 刺绣标志
- 腰部右侧挂环配有 ACG 三角钩环
- 正面拉链门襟配有按扣
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/山峰白
- 款式： FN2451-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。