 
Nike ACG 男子防晒拒水徒步长裤 - 暗泥灰/绿古色/山峰白

Nike ACG

男子防晒拒水徒步长裤

Nike ACG 男子防晒拒水徒步长裤专为日常探险而设计，百搭实穿，无论是挑战崎岖山间地形还是清晨在街头漫步，皆可轻松驾驭。标准版型，搭配直筒剪裁，适合日常休闲穿着。防紫外线面料结合轻盈弹性设计，塑就理想穿搭单品。


  • 显示颜色： 暗泥灰/绿古色/山峰白
  • 款式： FN2451-053

拒水面料，弹力出众

梭织面料具有弹性，助你自如畅动。拒水处理，有助在潮湿天气抵御雨水。

轻松可调

弹性腰部搭配织带腰带，结合快速脱卸钩扣设计，可供自由调节贴合感。腰部挂环可用于悬挂钩环。

其他细节

  • 拉链口袋可安全存储小物件
  • 膝盖部位搭配加固设计，经久耐穿
  • 胯下拼接设计，实现运动灵活性
  • 加固缝线设计，塑就额外支撑力

产品细节

  • UPF 40+
  • 左侧饰有 ACG 刺绣标志
  • 腰部右侧挂环配有 ACG 三角钩环
  • 正面拉链门襟配有按扣
  • 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
