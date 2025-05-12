 

Nike ACG

防晒速干围脖

¥179¥21918% 折让
售罄：此配色当前无货

Nike ACG 防晒速干围脖采用匠心设计，缔造多样化佩戴体验，是登山远足、长距离越野跑和户外探险的理想之选。另搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，尽享户外美好时光。


  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FV0356-045

Nike ACG

¥179¥21918% 折让

Nike ACG 防晒速干围脖采用匠心设计，缔造多样化佩戴体验，是登山远足、长距离越野跑和户外探险的理想之选。另搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，尽享户外美好时光。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 提供 UPF 50+ 防晒保护

产品细节

  • 59% 聚酯纤维/28% 锦纶/13% 氨纶
  • 该产品仅为覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/山峰白
  • 款式： FV0356-045

Nike ACG

Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百搭的穿搭风格。

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