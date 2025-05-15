Nike ACG
防晒速干围脖
¥219
售罄：此配色当前无货
Nike ACG 防晒速干围脖采用匠心设计，缔造多样化佩戴体验，是登山远足、长距离越野跑和户外探险的理想之选。另搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，尽享户外美好时光。
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FV0356-045
Nike ACG
¥219
Nike ACG 防晒速干围脖采用匠心设计，缔造多样化佩戴体验，是登山远足、长距离越野跑和户外探险的理想之选。另搭载导湿速干技术，助你保持干爽舒适，尽享户外美好时光。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 提供 UPF 50+ 防晒保护
产品细节
- 59% 聚酯纤维/28% 锦纶/13% 氨纶
- 该产品仅为覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护，若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/山峰白
- 款式： FV0356-045
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力抵御不良天气因素，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性面料，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百搭的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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