穿上 Nike ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可助你轻松驾驭。耐穿户外风格设计，将 90 年代经典外观与现代舒适感和缓震配置巧妙糅合。融入可调节固定带和耐穿材料，应你所需，助你从容开启下一场探险。轻松上脚，开启探险之旅。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

