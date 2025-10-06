Nike ACG Air Deschutz+
男/女凉鞋
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike ACG Air Deschutz+ 男/女凉鞋，无论是城市徒步、攀越峡谷，还是漫步沙滩，皆可助你轻松驾驭。耐穿户外风格设计，将 90 年代经典外观与现代舒适感和缓震配置巧妙糅合。融入可调节固定带和耐穿材料，应你所需，助你从容开启下一场探险。轻松上脚，开启探险之旅。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/浅土褐/卡其
- 款式： FN5201-001
其他细节
- 鞋面采用织物与合成材质组合材料，帮助双足保持舒适
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，在崎岖多石的探险之旅中为你提供出众缓震效果
- 魔术贴粘扣固定带，可供快速调整贴合度
- 鞋口衬垫包覆脚踝，营造柔软舒适体验
- 黏性橡胶外底为户外活动打造，铸就出色抓地力
产品细节
Nike ACG
Nike ACG 采用时尚设计，助力应对不良天气，无论是都市畅游还是户外探索，皆可轻松驾驭。气候适应性材料结合透气技术，提供出众包覆效果，前沿设计带来多元收纳体验和灵活百变的穿搭风格。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
